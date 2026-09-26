Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Қытайға жаңа рейс ашылды

Көлік министрлігі Алматы-Чунжин бағыты бойынша жаңа рейс іске қосылғанын хабарлады.
Ажар Хамитова
Қытайға жаңа рейс ашылды
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

23 қыркүйекте Аспан асты еліне қатынайтын жаңа рейс іске қосылды. Бұл туралы Көлік министрлігі хабарлады. Жаңа рейсті «FlyArystan» әуе компаниясы орындайды. Ұшақ Алматы-Чунжин бағыты бойынша ұшады. Рейстер аптасына екі рет сәрсенбі мен сенбі күндері Airbus A320neo» әуе кемелерімен орындалады.

— Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе қатынасының ашылуы елдер арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді, – деп хабарлады Көлік министрлігі.

 

Читайте также

Новости партнёров