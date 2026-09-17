Спасатель из ЗКО погиб при тушении степного пожара в день годовщины похорон своей матери

Он скончался от полученных травм при исполнении своих обязанностей.

3 сентября в районе зимовки "Татран" Жанибекского района вспыхнула сухая трава. Во время тушения пожара пострадал сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, сообщают в пресс-службе ДЧС ЗКО.

- Спасателя доставили в районную больницу села Жанибек, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - несмотря на все усилия врачей, он скончался. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка, - дополнили в ведомстве.

По данным СМИ, командир взвода пожарной части Миршат Халиуллин попал под пожарную машину, которую вел его коллега. Информация о гибели пожарного-спасателя появилась в записях его родственников в социальных сетях. Как сообщил Алтай Бактыгалиев, родственник погибшего, командир взвода пожарной части Миршат Марсулы Халиуллин погиб при исполнении служебных обязанностей.

Миршат Халиуллин родился в 1994 году в селе Жанибек в простой семье. Его отец Марс работал водителем, а мать Анаргуль трудилась медсестрой.

- К сожалению, судьба рано лишила Миршата материнской любви. Он потерял маму Анаргуль, когда ему было всего четыре года, и воспитывался отцом. Несмотря на все жизненные трудности, отец сделал все возможное, чтобы вырастить сына достойным человеком, ни в чем не уступающим другим, - отметил Алтай Бактыгалиев.

Окончив специальное учебное заведение, Миршат с честью отдал воинский долг Родине. Работал статистом в аппарате акима Узункольского сельского округа. Затем устроился в районную пожарную часть и до последней минуты своей жизни честно служил своему делу.

Миршат был простым, с чистым сердцем, доброжелательным и уважаемым в окружении человеком. Он запомнился многим своей человечностью, трудолюбием и простотой характера.

- Как бы ни сложилась судьба, одно из самых страшных совпадений в жизни Миршата заключалось в том, что день его ухода из жизни совпал с днем, когда была предана земле его мать Анаргуль. Потерявший маму в четырехлетнем возрасте, Миршат ушел из жизни спустя годы в тот же самый день. Для его близких это невосполнимая утрата, тяжелая боль, которая навсегда останется в их сердцах, - написал Алтай Бактыгалиев.

На церемонии прощания коллеги проводили покойного в последний путь со всеми воинскими почестями. Сотрудники сферы чрезвычайных ситуаций поддержали семью и были рядом в трудную минуту. Руководство области также направило ответственных должностных лиц, которые простились с погибшим и выразили соболезнования его близким.

Все это показывает, что труд человека перед лицом государства не остался незамеченным.