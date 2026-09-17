Новые правила переработки меди: как Казахстан ищет баланс между добычей и инвестициями

Обсуждение новой Методики определения тарифа на переработку медного концентрата переросло в острый спор между горнодобывающими и металлургическими компаниями. По оценке известного казахстанского эксперта Айбара Олжаева, разместившего соответствующий анализ на своей странице в Facebook, сырьевики опасаются роста затрат, в то время как переработчики настаивают на необходимости финансирования модернизации заводов. В центре этого противостояния лежит выбор долгосрочной модели развития отечественной медной промышленности, передает МойГород.

Обладая мощной сырьевой базой, республика ежегодно экспортирует значительные объемы концентрата, тогда как отечественная перерабатывающая инфраструктура отстает. За годы независимости в стране активно запускались современные рудники и обогатительные фабрики, но новых медеплавильных гигантов сопоставимого масштаба практически не строилось. Отказаться от такой структуры неоднократно призывал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В феврале 2026 года Президент подчеркнул, что практика экспорта первичного сырья и последующего импорта готовой продукции высокого передела должна сойти на нет, а поддержка обрабатывающей промышленности — стать приоритетом.

Глобальный рынок способен определить цену на концентрат, но он не решает задачи промышленного развития Казахстана, подчеркивает эксперт.

«Если переработка сырья внутри страны экономически непривлекательна, концентрат будет уходить туда, где уже существуют крупные и конкурентоспособные мощности. Для отдельной компании это может быть рациональным решением. Для государства результат другой: вместе с сырьем за пределы страны перемещается следующий производственный передел, а значит — часть инвестиций, рабочих мест, налоговой базы и технологических компетенций», — пишет Айбар Олжаев.

Задача Министерства промышленности и строительства заключается не в административном выборе фаворита между добывающими и перерабатывающими компаниями, а в создании понятных правил игры. Единая Методика призвана зафиксировать прозрачные условия, при которых добыча сохранит конкурентоспособность, а переработка получит экономический стимул для развития.

Ключевым предметом споров остается возможность учета инвестиций в тарифной ставке. Металлургическое предприятие не способно десятилетиями обновляться исключительно за счет средств от текущей операционной деятельности. Реконструкция оборудования, экологическая модернизация и внедрение энергоэффективных технологий требуют капиталовложений. Игнорирование этого фактора ведет к рискам постепенной утраты перерабатывающих мощностей — тренд на закрытие или консервацию заводов на фоне низких мировых ставок TC/RC уже затронул предприятия в Японии, на Филиппинах и в Намибии.

Дополнительное давление оказывает мировая конъюнктура. По данным Международного энергетического агентства, с 2005 года более 90% прироста мировых медеплавильных мощностей пришлось на Китай, доведший свою долю до половины глобального объема. Доминирование КНР за счет господдержки и эффекта масштаба резко усилило конкуренцию за концентрат и сбило международные тарифы, которые не всегда отражают реальные затраты казахстанских заводов на электроэнергию, ремонт и оплату труда.

Айбар Олжаев резюмирует, что без системного решения страна не сможет реализовать намеченные промышленные реформы: