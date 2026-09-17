Из-за долга в 3,7 млрд тенге Уральскую ТЭЦ отключили от газа

Чтобы подготовиться к холодам, Уральская ТЭЦ с 13 сентября ушла на плановый ремонт - его планировали завершить 21 сентября, рассказали в городской администрации. На самом деле горячую воду отключали еще раньше, с 7 по 13 сентября. При этом в ТОО "Жайыктеплоэнерго" сроки подключения постоянно переносили: сначала обещали вернуть воду 13 сентября, а затем сдвинули дату на 15 сентября.

- В дни остановки на ТЭЦ чинили и проверяли оборудование, чтобы оно надежно работало всю зиму. Все работы закончили 16 сентября, но перед тем как запустить станцию и дать газ, встал вопрос о долгах предприятия перед поставщиком, - пояснили в акимате.

Как отметили в акимате Уральска, на 17 сентября долг АО "Жайыктеплоэнерго" за газ перед АО "QazaqGaz Aimaq" достиг 3,542 миллиарда тенге. Из этой суммы 1 миллиард покроют из местного бюджета уже до 18 сентября, а на остаток долга составят график погашения.

По данным "QazaqGaz Aimaq", сейчас ЖТЭ задолжало филиалу "QazaqGaz Aimaq" почти 3 693 721 602 тенге.

- Утром 17 сентября подачу газа на Уральскую ТЭЦ возобновлили. Сейчас идет запуск оборудования, и сегодня до пяти часов вечера в домах появится горячая вода, - заверили в акимате.

В городской администрации также добавили, что отопительный сезон в Уральске начнется вовремя, как только позволят погодные условия и нормативы.