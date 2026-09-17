«Почти без запаса прочности»: вице-спикер Курултая высказалась о проекте бюджета на 2027 год

Об основных рисках финансовых параметров республиканского бюджета на 2027 год высказалась вице-спикер Курултая Дания Еспаева.

По её оценке, собственные доходы увеличиваются недостаточно быстро и составляют 19,9 трлн тенге (около 10% ВВП), причем значительная часть их прироста в 2027 году связана с восстановлением после провала доходов в 2026-м.

- Бюджет-2027 сформирован практически без запаса прочности: расходы 30,2 трлн тенге - 100% предельного уровня; дефицит 2,3% ВВП - максимально допустимый ориентир. В аналитическом отчёте по 2027 году указано, что при реализации неблагоприятных сценариев дефицит может увеличиться с 4,6 трлн до 5,6-6,5 трлн тенге. Возникает закономерный вопрос, как тогда правительство намерено удерживать параметры бюджета в установленных пределах? - отметила Дания Еспаева.

Вице-спикер также обратила внимание на уровень долговой нагрузки: расходы на погашение и обслуживание государственного долга достигают 40,6% собственных доходов, что начинает вытеснять политику развития.

Главным инструментом для повышения качества казны депутат назвала тщательную перепроверку и очистку расходов. Она сослалась на заключение Высшей аудиторской палаты (ВАП), в котором указано на отсутствие необходимых расчетов и обоснований по ряду направлений. Вопросы касаются следующих сфер:

инвестиционные проекты;

капитализация субъектов квазигосударственного сектора;

государственные задания;

отдельные расходы социальной сферы;

здравоохранение;

агропромышленный комплекс.

На основе выводов ВАП предлагается скорректировать бюджет, сократив необоснованные расходы на 396,3 млрд тенге и направив 46 млрд тенге на приоритетные направления.