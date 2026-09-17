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Социум

«Лицензий не выдавали»: Минфин предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме

В социальных сетях распространяется информация о якобы выданных главой ведомства Мади Такиевым лицензиях на инвестиционную деятельность.
Варвара Тыщенко
«Лицензий не выдавали»: Минфин предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме
Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ

В Министерстве финансов официально опровергли информацию, которая активно распространяется в социальных сетях, о якобы выданных главой ведомства Мади Такиевым лицензиях на инвестиционную деятельность.

В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения являются полностью ложными.

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- Сообщаем, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности. Министерство финансов Республики Казахстан не осуществляет лицензирование брокерской, дилерской, инвестиционной либо иной профессиональной деятельности на финансовом рынке, - заявили в пресс-службе министерства.  

Как напомнили в Минфине, выдача лицензий, регистрация и контроль за работой инвесткомпаний и брокеров входят в компетенцию исключительно специализированного уполномоченного госоргана.

- Любая организация, предлагающая услуги на финансовом рынке Республики Казахстан, обязана пройти установленную законом процедуру регистрации и получить соответствующее разрешение в рамках действующего законодательства, - подчеркнули в ведомстве.

Граждан настоятельно призывают сохранять бдительность, не доверять сомнительным предложениям в Сети и проверять подлинность финансовых организаций исключительно через официальные государственные реестры.

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