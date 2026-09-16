«Час Прокурора»: более 500 школьников обсудили вопросы закона и безопасности

16.09.2026 года в школе-лицее-гимназии села Коянды прокуратурой Целиноградского района в рамках идеологии «Закон и порядок» проведено масштабное профилактическое мероприятие «Час прокурора», охватившее более 500 учащихся, передает МойГород.

Главной особенностью встречи стал практический формат. Вместо традиционной лекции для школьников были разработаны специальные кейсы, основанные на жизненных ситуациях, с которыми подростки могут столкнуться в повседневной жизни.

Буллинг и кибербуллинг, конфликты среди сверстников, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, безопасность в социальных сетях и ответственность за противоправные действия - каждую ситуацию участники разбирали на конкретных примерах.

В ходе «Часа прокурора» школьники активно включались в обсуждение, предлагали собственные решения и вместе с представителями прокуратуры определяли правильный алгоритм действий в различных жизненных ситуациях.

Особое внимание уделено формированию правовой культуры, личной ответственности, уважения к закону и принципа нулевой терпимости к правонарушениям.

«Час прокурора» - это открытый диалог с молодежью о законе, ответственности и безопасности.

Подобный практический формат позволяет не просто рассказать детям о нормах закона, а научить их применять полученные знания в реальной жизни.

Работа в рамках идеологии «Закон и порядок» продолжается.