Внутренние ориентиры Казахстана: Ерлан Карин обозначил три ключевых приоритета государственной политики

По его словам, все эти направления дают четкий ответ на фундаментальные вопросы о том, какое общество мы строим и в какой стране будем жить.

Вице-президент Республики Казахстан Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале выделил три главных ориентира внутренней политики страны. По его словам, все эти направления дают четкий ответ на фундаментальные вопросы о том, какое общество мы строим и в какой стране будем жить.

Первым приоритетом государственный деятель назвал конституционные ценности, которые формируют фундамент стратегического курса реформ президента Касым-Жомарта Токаева.

- Это верховенство Закона и Порядка, общенациональное единство, межэтническое и межконфессиональное согласие, ценности культуры и образования, науки и инноваций, трудолюбия и прогресса, забота об окружающей среде, ответственный и созидательный патриотизм. Профильные органы должны сосредоточиться на последовательной реализации указа президента "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан" и Плана мероприятий по продвижению Конституции, принятого по поручению главы государства, - отметил Карин.

Он добавил, что впереди масштабная экспертно-методическая, информационная и культурно-просветительская работа, направленная на популяризацию положений Конституции.

Вторым приоритетом стала новая общественная этика.

- Речь идёт об укоренении в обществе прогрессивных норм и моделей поведения, укреплении собственной ценностной основы, противодействии архаизации общественной жизни и попыткам подмены исторических фактов. Особое внимание должно быть уделено практическому воплощению принципа "Закон и Порядок", качественной реализации проекта "Таза Қазақстан" и программы воспитания "Адал азамат". Необходимы новые подходы и форматы работы. В частности, масштабирование президентской инициативы "Таза Қазақстан" через создание единой цифровой платформы, внедрение национального стандарта чистоты и рейтинга регионов по чистоте, - подчеркнул он.

Третий приоритет сосредоточен на устремленности в будущее. Главный фокус здесь направлен на развитие человеческого капитала через образование, науку, технологии и культуру.