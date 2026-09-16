Усадьбу купца Овчинникова в ЗКО могут снести

На берегу реки Большой Узень в Жалпактале стоит большой деревянный особняк. Когда-то он принадлежал известной купеческой семье Овчинниковых, занимавшейся предпринимательством, коневодством и благотворительностью. Сегодня от былого великолепия почти ничего не осталось: окна и двери замурованы, территория заросла, фасад постепенно разрушается, а внутри - мусор и неприятный запах. Корреспонденты "МГ" побывали в Жалпактале и своими глазами увидели, в каком состоянии находится историческая усадьба.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

О купцах Овчинниковых знают далеко за пределами Казахстана. Уральцы помнят эту фамилию и в связи с историей купца Карева, и со знаменитой легендой о солнце. Потомки Овчинниковых время от времени приезжают в Уральск, чтобы побывать в городе, где жили их предки. Семья Овчинниковых была известна не только предпринимательством и коневодством: купцы активно участвовали в общественной жизни, помогали городу и значительные средства направляли на благотворительность. На их деньги строились жилые дома, школа, почтамт и дома для сирот. Помогали Овчинниковы и в создании социальных объектов за пределами Уральска.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

История семьи связана и с Жалпакталом. В XIX веке село Казталовского района было одним из крупных торговых центров региона. Именно здесь в 1882 году Овчинниковы построили большую усадьбу. Семья занималась скотоводством, мукомольным и просообдирочным производством. Не забывали и о благотворительности - строили школы и водопроводы. Сегодня об этом прошлом напоминает лишь старый деревянный особняк.

Что осталось от дома

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Некогда богатая усадьба сейчас находится в ветхом и полуразрушенном состоянии. Историческая веранда и часть прилегающей территории со временем были утрачены. От резного декора, который украшал фасады, сохранились лишь отдельные элементы. Оконные и дверные проёмы замуровали, чтобы внутрь не проникали посторонние. Территория вокруг здания заброшена.

Внутри - мусор и неприятный запах. Старые деревянные доски скрипят даже от ветра, краска практически полностью облупилась. Кажется, что здание постепенно сдаёт свои позиции под натиском времени. Несмотря на состояние, усадьба продолжает привлекать краеведов и туристов, интересующихся историей Уральска, купечества и казачества. Но сегодня возникает вопрос: кто и как должен сохранить этот объект?

Усадьба больше не является памятником

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Мы обратились в управление культуры, развития языков и архивного дела области, чтобы выяснить, какой статус сегодня имеет здание и может ли государство принять меры для его сохранения. В ведомстве сообщили, что после проведения историко-культурной экспертизы дачу купца Овчинникова исключили из списка памятников истории и культуры местного значения. Таким образом, сегодня усадьба не имеет статуса памятника истории и культуры. Соответственно, на неё не распространяются предусмотренные законом меры государственной охраны объектов историко-культурного наследия.

Шанс на восстановление был

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Попытка сохранить здание предпринималась ещё десять лет назад. В 2016 году отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района объявил открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации для научно-реставрационных работ. Планировалось восстановить двухэтажное историческое здание и приспособить его под музейную экспозицию. На разработку проекта собирались направить 4,3 миллиона тенге. Конкурс проходил с 25 августа по 10 сентября 2016 года. Однако завершился безрезультатно - подрядчика найти не удалось. При этом автор проекта самого здания до сих пор неизвестен, и специальные исследования, которые позволили бы установить его личность, не проводились.

Состояние здания уже несколько лет вызывает серьёзные опасения. В августе 2021 года специалисты провели техническое обследование усадьбы. Согласно заключению, основные строительные конструкции находились в ограниченно работоспособном состоянии, а некоторые из них - в критическом и аварийном. Средний показатель физического износа здания на момент обследования составлял 83 процента. По результатам обследования аппарату акима Жалпакталского сельского округа было предложено рассмотреть вопрос о сносе здания.

Что будет с усадьбой?

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сегодня земельный участок, на котором расположено здание, передан на баланс ГККП "Казталовский районный центр досуга имени С. Садыкова Казталовского района ЗКО". А вот с самим зданием ситуация оказалась сложнее. По данным районного отдела культуры, в 2024 году по вопросу его принятия на баланс в суды различных инстанций направлялись исковые заявления. Однако окончательного решения по этому вопросу до сих пор нет.

Получается парадоксальная ситуация: у усадьбы есть история, связанная с одной из известных купеческих семей края, есть сохранившееся здание и интерес со стороны краеведов и туристов. Но самого статуса памятника истории и культуры у объекта сегодня нет, а его техническое состояние оценивается как крайне тяжёлое. Сколько ещё простоит старый дом Овчинниковых на берегу реки - вопрос времени. И пока решается его юридическая судьба, само здание продолжает разрушаться.