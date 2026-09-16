Токаев объявил о планах производства чистого водорода в Казахстане

Казахстан планирует внедрять передовой опыт Республики Корея в сфере водородной энергетики и цифровых технологий, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе двустороннего сотрудничества стороны намерены реализовать масштабные инициативы, в числе которых проект "Зеленый энергетический комплекс" в Восточно-Казахстанской области. Как подчеркнул глава государства, наряду с переходом к экологичным источникам энергии угольная генерация продолжает играть фундаментальную роль в энергобезопасности республики, покрывая свыше 60% потребности в электроэнергии при запасах около 33 млрд тонн.

- Считаю важным перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода. При этом уголь сохраняет важную роль в энергетической безопасности Казахстана.

Запасы страны составляют порядка 33 млрд тонн, а угольная генерация обеспечивает свыше 60% производства электроэнергии. Поэтому внедрение передовых технологий «чистого угля» является ключевым приоритетом. Приглашаю корейский бизнес, включая компании Doosan, KEPCO E&C и Midland Power, к реализации совместных проектов по модернизации угольной генерации, внедрению технологий управления выбросами, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Значительным направлением партнерства также станет технологическая и кадровая кооперация в области искусственного интеллекта и цифровизации. В стране уже функционируют международный центр Alem.ai, задействованы суперкомпьютеры и профильные вузы, включая филиал Университета Woosong в Туркестане и Институт искусственного интеллекта на базе SeoulTech в Кызылорде. В планах - открытие филиала ведущего мирового технологического университета KAIST в Alatau City.