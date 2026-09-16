Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новой схеме мошенничества с платформами Илона Маска и Павла Дурова

Генеральная прокуратура Республики Казахстан выступила с официальным предупреждением для граждан о масштабной волне мошенничества, связанной с псевдоинвестициями и трейдингом, сообщает пресс-служба ведомства. Злоумышленники активно используют современные технологии для обмана доверчивых казахстанцев.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, для привлечения жертв преступники запускают рекламу в TikTok, Instagram, YouTube и на других площадках. Они создают реалистичные дипфейк-видео с участием известных людей, ведущих казахстанских новостей и крупных компаний, обещая казахстанцам сверхвысокий пассивный доход.

- Например, Quantum AI c Илоном Маском, TON с Павлом Дуровым, используют образы известных ведущих новостей казахстанских телеканалов и упоминают крупные нефтяные компании, - уточнили в Генпрокуратуре.

Масштабы проблемы внушительные: только за последние полтора месяца правоохранители зафиксировали 119 подобных эпизодов. Один из недавних случаев произошел в Талдыкоргане, где местная жительница поверила рекламе в Instagram и лишилась более 7 млн тенге. Женщина оставила контакты по ссылке, после чего мошенники убедили ее перевести крупные суммы на счета неизвестных. При этом на фальшивом кошельке отображались «дивиденды», но обналичить их жертва не смогла. Сейчас по данному факту ведется расследование.

В надзорном органе настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и не поддаваться на уловки киберпреступников.