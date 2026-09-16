Житель Актобе инсценировал ДТП и требовал деньги у водителей

В Актобе полицейские выявили необычную схему обмана автолюбителей. Местный житель разыгрывал на дороге "спектакли", изображая сбитого пешехода, и вымогал у напуганных водителей деньги.

Как сообщили в департаменте полиции, инсценировки происходили на пересечении улиц Жиенбаева и Ташкентской. Мужчина создавал видимость, что угодил под колеса проезжающего автомобиля. Сразу после "наезда" он начинал эмоционально утверждать, что получил травмы, и требовал компенсацию на месте.

До того как схему раскрыли, аферист успел обмануть двоих автовладельцев. Растерявшись, они предпочитали перевести деньги, чтобы избежать проблем. Так, один из водителей перечислил через мобильное приложение 250 тысяч тенге, второй потерпевший перевел 200 тысяч тенге. Общий ущерб составил 450 тысяч тенге.

Позже один из пострадавших водителей усомнился в реальности происшествия и решил обратиться с заявлением в полицию. Проверка подтвердила его подозрения. Подозреваемого установили и задержали. Сейчас по данному факту проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех деталей.

Полиция предупреждает: если после возможного или инсценированного ДТП пешеход просит или требует деньги за травмы или "решение вопроса на месте", ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Сразу вызывайте сотрудников полиции и фиксируйте происшествие официально.