Хищение 103 миллионов тенге: в Казахстане раскрыли крупную схему с сельхозсубсидиями

Департамент АФМ по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий.

В Туркестанской области завершилось расследование по делу о масштабном хищении государственных средств, которые предназначались для поддержки животноводства. Фигурантами схемы стали предполагаемые участники преступной группы, ущерб от действий которых оценивается в 103 миллиона тенге, сообщили в АФМ.

Как работала мошенническая схема

В цифровые системы вносили фальшивые данные о покупке скота и племенной работе, после чего оформляли электронные заявки на выплаты.

- По версии следствия, для реализации незаконной схемы использовались 4 ИП, ТОО "Нур-Келес" и ТОО "Бимен С.", формально зарегистрированные на третьих лиц. Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами, - пояснили в АФМ.

Полученные миллионы обналичивали и тратили на личные нужды, вместо того чтобы развивать региональное сельское хозяйство.

- В результате бюджетные средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовались не по целевому назначению, - подчеркнули в ведомстве.

Какое наказание грозит подозреваемым

Сейчас расследование завершено. Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на имущество фигурантов: под конфискацию попали два жилых дома, четыре автомобиля, парковочное место и земельный участок.

Одного из подозреваемых поместили под стражу, а в отношении второго суд избрал меру пресечения в виде залога. Остальные детали дела не подлежат разглашению в интересах следствия.