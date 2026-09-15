Суд взыскал долги с нанимателей социального арендного жилья в ЗКО

Акжайыкский районный суд рассмотрел несколько гражданских дел о взыскании задолженности по арендным платежам за пользование госжильём. С иском в суд обратился арендодатель.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, квартиры предоставлялись гражданам из социально уязвимых слоёв населения. По условиям договоров наниматели обязаны были ежемесячно и в полном объёме вносить плату за проживание. Для погашения копившихся долгов с жильцами даже составляли специальные графики, однако обязательства так и не были выполнены.

Рассмотрев материалы дел, суд подчеркнул: статус государственного арендного жилья не освобождает граждан от соблюдения условий договора, а своевременная оплата - обязательное требование для проживания.

В итоге суд принял решения о принудительном взыскании образовавшихся долгов. Решения уже вступили в законную силу.

В облсуде напомнили, что систематические просрочки не только ведут к судебным издержкам, но и могут стать основанием для расторжения договора и последующего выселения.