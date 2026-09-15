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Социум

Затор на границе с Россией: почему фуры застряли в Актюбинской области

На пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовиков.
Варвара Тыщенко
Затор на границе с Россией: почему фуры застряли в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ"

На пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовиков, которые пытаются выехать в сторону России. Затор образовался из-за дорожных работ на сопредельной стороне, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

Российская сторона начала менять асфальт на пункте "Сагарчин" еще 4 сентября. Из-за ремонта движение пустили по одной полосе в реверсивном режиме. Пропускная способность резко упала, и машины начали скапливаться на казахстанской территории.

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Казахстанские ведомства перевели погранпереход на усиленный режим работы. Потоки машин пытаются перенаправить на соседние пункты пропуска, а электронную очередь скорректировали под реальную скорость движения. На месте с водителями работают инспекторы, которые объясняют текущую обстановку.

- Ситуация находится на постоянном контроле. Комитет государственных доходов просит перевозчиков учитывать текущую обстановку при планировании маршрутов, - отметили в ведомстве.

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