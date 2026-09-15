Затор на границе с Россией: почему фуры застряли в Актюбинской области

На пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовиков.

На пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовиков, которые пытаются выехать в сторону России. Затор образовался из-за дорожных работ на сопредельной стороне, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

Российская сторона начала менять асфальт на пункте "Сагарчин" еще 4 сентября. Из-за ремонта движение пустили по одной полосе в реверсивном режиме. Пропускная способность резко упала, и машины начали скапливаться на казахстанской территории.

Казахстанские ведомства перевели погранпереход на усиленный режим работы. Потоки машин пытаются перенаправить на соседние пункты пропуска, а электронную очередь скорректировали под реальную скорость движения. На месте с водителями работают инспекторы, которые объясняют текущую обстановку.