В Уральске временно перекрыли улицу Тюленина

Перекрытие связано с ремонтом канализационного коллектора диаметром 600 мм в районе дома №1/5.

С 15 сентября в Уральске ограничили движение автотранспорта по улице С. Тюленина - на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Производственной.

Как сообщили в акимате Уральска, перекрытие связано с ремонтом канализационного коллектора диаметром 600 мм в районе дома №1/5.

Движение автотранспорта будет организовано по следующей схеме: пр. Абулхаир хана → ул. Желтоксан → ул. Потанина → ул. У. Громовой → пр. Абулхаир хана.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и относиться к временным неудобствам с пониманием.