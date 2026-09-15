Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске временно перекрыли улицу Тюленина

Перекрытие связано с ремонтом канализационного коллектора диаметром 600 мм в районе дома №1/5.
Арайлым Усербаева
В Уральске временно перекрыли улицу Тюленина
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С 15 сентября в Уральске ограничили движение автотранспорта по улице С. Тюленина - на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Производственной.

Как сообщили в акимате Уральска, перекрытие связано с ремонтом канализационного коллектора диаметром 600 мм в районе дома №1/5.

Главный баннер

Движение автотранспорта будет организовано по следующей схеме: пр. Абулхаир хана → ул. Желтоксан → ул. Потанина → ул. У. Громовой → пр. Абулхаир хана.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и относиться к временным неудобствам с пониманием.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article