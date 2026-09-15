Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Спортсмены из ЗКО завоевали «золото» на Кубке мира

В международном первенстве участвовали более 200 лучников из 18 стран мира.
Арайлым Усербаева
Спортсмены из ЗКО завоевали «золото» на Кубке мира
Фото предоставлено пресс-службой управления физической культуры и спорта

С 11 по 15 сентября в Атырау проходил Кубок мира по традиционной стрельбе из лука "Алтын Орда". В международном первенстве участвовали более 200 лучников из 18 стран мира.

Представители Западно-Казахстанской области продемонстрировали высокую подготовку и пополнили копилку региона сразу тремя наградами:

Главный баннер
  • Мурат Лукпанов завоевал "золото" и стал чемпионом Кубка мира, обойдя всех соперников в стрельбе по мишени "Қалқан" на дистанции 50 метров.
  • Асемгуль Галымжанова поднялась на высшую ступень пьедестала, выиграв золотую медаль в дисциплине по стрельбе по мишени "Жамбы" на дистанции 30 метров.
  • Рустам Амангалиев стал серебряным призёром соревнований, показав отличный результат в стрельбе по мишени "Пута" на дистанции 70 метров.
Фотогалерея
1 фото

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article