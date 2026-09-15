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Происшествия Социум

На ребенка упал баннер на ярмарке в Уральске

Случай произошёл в минувшие выходные.
Кристина Кобина
На ребенка упал баннер на ярмарке в Уральске
Фото Медета Медресова

12 сентября на улице Ихсанова прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, собравшая множество горожан и местных производителей. Однако мероприятие запомнилось не только торговыми рядами, но и чрезвычайным происшествием.

Как рассказали очевидцы, во время ярмарки на месте событий произошел неприятный инцидент - на ребёнка упал баннер. Из-за возникшего происшествия на место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

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- В дежурную часть Абайского отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Ихсанова, в районе проведения ярмарки, на несовершеннолетнюю упал баннер. В ходе проверки установлено, что девочка находилась возле баннера и ждала свою мать. В этот момент из-за сильного порыва ветра баннер упал, - пояснили департаменте полицици ЗКО.

По данным полиции, законный представитель девочки претензий и заявлений по данному факту не имеет. С 12 сентября получить комментарий от управления здравоохранения ЗКО не удалось, а в пресс-службе акимата Уральска сообщили, что такого случая не было. 

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