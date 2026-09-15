10 спортсменов из ЗКО выступят на Азиатских играх в Японии

С 19 сентября по 4 октября в японском регионе Айти-Нагоя пройдут XX летние Азиатские игры. Спустя 32 года престижные соревнования возвращаются в Страну восходящего солнца. Ожидается, что в них примут участие более 11 тысяч атлетов из 45 стран мира, которые разыграют награды в 43 видах спорта.
По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта ЗКО, в состав национальной сборной Казахстана вошёл 571 спортсмен. Западно-Казахстанскую область на главных играх континента представят 10 атлетов:
- Георгий Шейко - лёгкая атлетика (спортивная ходьба)
- Ирина Бакалдина - фехтование (шпага)
- Зейнеп Баянова - женская борьба
- Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ
- Бигабыл Жоламан - каратэ WKF
- Отепберген Алиев - тяжёлая атлетика
- Наргиза Рахметуллаева - бадминтон
- Нина Старова - пулевая стрельба
- Виктория Шаймарданова - хоккей на траве
- Мансур Сейлханов - баскетбол 3х3