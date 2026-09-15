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Социум Спорт

10 спортсменов из ЗКО выступят на Азиатских играх в Японии

В состав национальной сборной Казахстана вошёл 571 спортсмен.
Арайлым Усербаева
10 спортсменов из ЗКО выступят на Азиатских играх в Японии
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С 19 сентября по 4 октября в японском регионе Айти-Нагоя пройдут XX летние Азиатские игры. Спустя 32 года престижные соревнования возвращаются в Страну восходящего солнца. Ожидается, что в них примут участие более 11 тысяч атлетов из 45 стран мира, которые разыграют награды в 43 видах спорта.

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта ЗКО, в состав национальной сборной Казахстана вошёл 571 спортсмен. Западно-Казахстанскую область на главных играх континента представят 10 атлетов:

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  • Георгий Шейко - лёгкая атлетика (спортивная ходьба)
  • Ирина Бакалдина - фехтование (шпага)
  • Зейнеп Баянова - женская борьба
  • Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ
  • Бигабыл Жоламан - каратэ WKF
  • Отепберген Алиев - тяжёлая атлетика
  • Наргиза Рахметуллаева - бадминтон
  • Нина Старова - пулевая стрельба
  • Виктория Шаймарданова - хоккей на траве
  • Мансур Сейлханов - баскетбол 3х3

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