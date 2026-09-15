10 спортсменов из ЗКО выступят на Азиатских играх в Японии

С 19 сентября по 4 октября в японском регионе Айти-Нагоя пройдут XX летние Азиатские игры. Спустя 32 года престижные соревнования возвращаются в Страну восходящего солнца. Ожидается, что в них примут участие более 11 тысяч атлетов из 45 стран мира, которые разыграют награды в 43 видах спорта.

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта ЗКО, в состав национальной сборной Казахстана вошёл 571 спортсмен. Западно-Казахстанскую область на главных играх континента представят 10 атлетов: