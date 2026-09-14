Казахстан и Китай усиляет сотрудничество в сфере ИИ через образование

Искусственный интеллект стремительно становится одной из ключевых сфер технологического развития Казахстана и одновременно новым направлением сотрудничества с Китаем. Пекин сегодня обладает значительным опытом в разработке и внедрении ИИ — решений, а Казахстан последовательно формирует собственную цифровую экосистему, развивает инфраструктуру, готовит специалистов и создает условия для внедрения передовых технологий в экономику и государственное управление.

На этом фоне партнерство двух стран приобретает все более практический характер. Речь идет не только об обмене опытом и технологиями, но и о совместной подготовке кадров, развитии исследовательских проектов, цифровой инфраструктуры и создании новых возможностей для молодых специалистов. Именно человеческий капитал и доступ к современным технологиям становятся одним из главных факторов, определяющих, насколько успешно Казахстан сможет реализовать свой потенциал в сфере искусственного интеллекта.

Страна делает ставку на инновации и технологии как на один из ключевых драйверов развития страны. В республике принята национальная концепция цифровой трансформации до 2030 года, которая охватывает развитие искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, инноваций и кибербезопасности.

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«У нас уже есть большие достижения в нашем двустороннем сотрудничестве в таких классических сферах, как торговля, энергетика, транспортная связанность. Однако сегодня мы переходим на новый уровень — это технологическое партнерство. Раньше мы прокладывали Великий шелковый путь, но сегодня мы создали Цифровой шелковый путь», — сказал Бахтияр Мухаметкалиев, Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Казахстан активно расширяет возможности в сфере образования в области искусственного интеллекта, чтобы подготовить новое поколение цифровых специалистов. Сотрудничество с Китаем помогает укреплять это направление благодаря обмену знаниями, совместным инициативам и новым возможностям в сфере искусственного интеллекта.

«Сегодня мы развиваем сотрудничество не только в области торговли и сервисов, но и технологий, искусственного интеллекта, информационных данных, дата центров. В будущем это несомненно поможет двум странам построить успешную цифровую экономику», — подчеркнул он.

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Одним из ярких примеров цифрового сотрудничества, а также обмена знаниями и опытом в области образования, науки и инноваций является цифровая лаборатория в КазНУ им аль-Фараби. Один из ведущих отечественных вузов подписал соглашение с китайской компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology по строительству «Цифрового и интеллектуального цеха», а в КазНУ создан совместный Международный институт «Цифровые технологии и робототехника».

«Сюда приходят студенты из разных университетов Алматы, чтобы получить знания и практические навыки. На сегодняшний день здесь прошли обучение около 100 студентов, и сейчас они работают в различных компаниях и в индустрии», — отметил Маргулан Ибраимов, Проректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Стоит отметить, что Казахский национальный университет имени аль-Фараби один из лидирующих вузов Центральной Азии, где развиваются образование, наука и инновации. В его Digital — Intelligence Workshop студенты и эксперты осваивают технологии искусственного интеллекта и другие перспективные цифровые решения, получая знания и практические навыки.

Фото: farabi.university

«Здесь мы развиваем инженерные навыки на практике. Например, работаем с роботизированными манипуляторами — это помогает нам совершенствовать навыки управления, эксплуатации и программирования роботизированных систем», — поделился Акжол Тумарбай, Студент цифровой лаборатории при университете.

Цифровая и интеллектуальная мастерская оснащена современными промышленными роботами, учебными комплексами и цифровым заводом, где студенты изучают мехатронику, машинное зрение, программирование и управление интеллектуальными системами. Здесь создаются условия для практического освоения ИИ: от анализа данных и моделирования до разработки роботизированных решений для промышленности, образования и науки.

«С момента открытия этой мастерской у нас появилось много новых возможностей. Мы уже успели поработать над несколькими проектами. Здесь есть все необходимые инструменты и оборудование, а главное — мы получаем практический опыт, который помогает нам развивать свои навыки», — продолжил студент Мейир Исрайылулы.

Фото: farabi.university

«Моя цель — стать инженером в сфере робототехники, а в будущем открыть собственный центр, где я смогу помогать детям с раннего возраста знакомиться с робототехникой, учиться создавать роботов и работать с ними», — говорит Абдалла, Студент цифровой лаборатории при университете.

Сотрудничество Казахстана и Китая в сфере искусственного интеллекта и цифрового развития постепенно выходит за рамки отдельных образовательных и научных проектов. Совместные инициативы создают основу для подготовки нового поколения специалистов, развития исследовательских компетенций и внедрения ИИ в образовательный процесс. В перспективе это партнерство может стать одним из ключевых направлений технологического сближения двух стран, где знания, инновации и человеческий капитал будут определять новые возможности для совместного развития.