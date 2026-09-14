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Социум

15 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Синоптиктер сейсенбіге арналған болжамын жариялады.
Ажар Хамитова
15 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Синоптиктер 15 қыркүйекке арналған болжамын жариялады. «Қазгидромет» мекемесінің таратқан ақпарына сүйенсек, сейсенбіде Оралда түнде +11+13 градус, күндіз күн райы +23+25 градус болмақ. Күндіз жауын-шашын күтілуде. Желдің жылдамдығы секундына 15-20 метр болады.

Атырауда түнде +16+18 градус, күндіз ауа температурасы +30+32 градус жылы болмақ.

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Ақтауда күндіз ауа температурасы 30-32 градус жылы болып, түнде +18+20 градус болады. Маңғыстау облысында жауын-шашын күтілмейді.

Ақтөбеде түнде 9-11 градус жылы болып, күндіз ауа температурасы +22+24 градус болмақ. Ауа райы құбылмалы болып, желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр болады деп күтілуде.

 

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