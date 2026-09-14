Шакир Кейкин покинул пост акима Атырау

Заявление об освобождении от занимаемой должности он подал по собственному желанию.

Градоначальник ушёл с должности по собственному желанию. Информацию об отставке подтвердили в акимате Атырауской области.

Шакир Кейкин возглавлял администрацию нефтяной столицы с июля 2023 года. До этого назначения он в разные годы работал акимом Макатского и Жылыойского районов, а также на различных руководящих должностях в жилищно-коммунальной сфере региона.

Причины ухода экс-акима в официальном сообщении не уточняются, однако известно, что заявление об освобождении от занимаемой должности он подал по собственному желанию. Кто займёт освободившееся кресло градоначальника и временно исполняет обязанности акима Атырау, в акимате пока не сообщили.