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Социум

Шакир Кейкин покинул пост акима Атырау

Заявление об освобождении от занимаемой должности он подал по собственному желанию.
Арайлым Усербаева
Шакир Кейкин покинул пост акима Атырау
Шакир Кейкин. Фото акимата Атырауской области

Градоначальник ушёл с должности по собственному желанию. Информацию об отставке подтвердили в акимате Атырауской области.

Шакир Кейкин возглавлял администрацию нефтяной столицы с июля 2023 года. До этого назначения он в разные годы работал акимом Макатского и Жылыойского районов, а также на различных руководящих должностях в жилищно-коммунальной сфере региона.

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Причины ухода экс-акима в официальном сообщении не уточняются, однако известно, что заявление об освобождении от занимаемой должности он подал по собственному желанию. Кто займёт освободившееся кресло градоначальника и временно исполняет обязанности акима Атырау, в акимате пока не сообщили. 

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