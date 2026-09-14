Пассажирский самолет загорелся после взлета: погибли 301 человек

19 августа 1980 года произошла одна из самых трагичных катастроф в истории гражданской авиации. Пассажирский самолет Lockheed L-1011 авиакомпании Saudi Arabian Airlines загорелся вскоре после взлета из Эр-Рияда. Экипаж смог вернуть лайнер в аэропорт и выполнить посадку, однако эвакуацию начали слишком поздно. В результате погибли все 301 человек, находившиеся на борту — 287 пассажиров и 14 членов экипажа, передает МойГород

Огонь обнаружили спустя несколько минут после взлета

Самолет выполнял рейс из Эр-Рияда в Джидду. Примерно через семь минут после взлета сработал сигнал о задымлении в заднем грузовом отсеке C-3. Вскоре поступило и второе предупреждение.

Бортинженер прошел в пассажирский салон и сообщил экипажу, что в задней части самолета действительно наблюдаются дым и огонь. Пламя уже начало проникать через пол салона.

Сгоревший самолёт за 11 месяцев до катастрофы

Экипажу потребовалось несколько минут, чтобы подтвердить характер неисправности. После этого командир принял решение возвращаться в Эр-Рияд.

Во время обратного полета бортпроводники пытались самостоятельно бороться с огнем с помощью переносных огнетушителей. Однако пожар продолжал распространяться.

Самолет благополучно сел, но трагедия только начиналась

Примерно через 20 минут после обнаружения пожара самолет совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда. На этом этапе казалось, что экипажу удалось избежать катастрофы.

Однако лайнер не остановился непосредственно на взлетно-посадочной полосе для немедленной эвакуации. После посадки он продолжил руление и выехал на рулежную дорожку, где остановился. Двигатели еще несколько минут оставались работающими.

Самолет совершил аварийную посадку, но не открыл двери. Погиб 301 человек Фото: Wikimedia Commons

В этот момент внутри самолета уже накапливались дым и продукты горения. Несмотря на то что самолет находился на земле, эвакуация пассажиров не начиналась.

В итоге до того, как спасательные службы смогли открыть двери, пассажиры и экипаж внутри лайнера оказались под воздействием густого дыма и огня. Формальная эвакуация так и не была проведена. Все 301 человек погибли.

Почему людей не удалось спасти

Основной причиной огромного числа жертв стало не само падение самолета: лайнер фактически благополучно приземлился.

По материалам расследования, критическим фактором стала задержка с эвакуацией. После остановки самолета прошло значительное время до открытия дверей, и к этому моменту условия внутри салона стали смертельно опасными. FAA отмечает, что все находившиеся на борту были поражены дымом и огнем еще до начала эвакуации.

Следователи также пришли к выводу, что пожар возник в заднем грузовом отсеке. Точную причину его возникновения установить не удалось. В обломках нашли два переносных газовых прибора и использованный огнетушитель, однако окончательно подтвердить, что именно стало источником возгорания, расследование не смогло.

Ошибки экипажа и недостатки системы

Расследование показало, что трагедия стала результатом сразу нескольких факторов.

Экипаж столкнулся с пожаром, который быстро распространялся по задней части самолета. После принятия решения о возвращении в Эр-Рияд пилоты смогли выполнить посадку, однако после нее не последовала немедленная эвакуация.

Кроме того, спасательные подразделения не смогли оперативно попасть внутрь самолета. Таким образом, даже успешная аварийная посадка не помогла пассажирам выжить.

Последствия катастрофы

Катастрофа стала важным примером того, насколько опасной может быть задержка эвакуации при пожаре. В данном случае самолет не разрушился при посадке, однако огонь и токсичный дым сделали салон смертельно опасным.

Погибли все 301 человек

На борту находились 287 пассажиров и 14 членов экипажа. Никому из них не удалось выжить.

Эта катастрофа стала одной из самых смертоносных в истории авиации, в которых самолет изначально смог выполнить аварийную посадку, но пассажиры погибли уже после приземления из-за пожара.

Какие уроки оставила катастрофа

Расследование обратило внимание на серьезные вопросы пожарной безопасности пассажирских самолетов, организации аварийной эвакуации и взаимодействия экипажа со спасательными службами.

После подобных происшествий авиационная отрасль уделяла все больше внимания защите грузовых отсеков от пожара и дыма, системам обнаружения возгораний, процедурам эвакуации и подготовке экипажей к действиям сразу после посадки. FAA отдельно отмечает, что в результате катастрофы были пересмотрены подходы к противопожарной защите грузовых отсеков.

История этого рейса остается одним из самых страшных примеров того, что успешная посадка еще не означает конец чрезвычайной ситуации. В данном случае самолет вернулся в аэропорт, но именно задержка с эвакуацией стала роковой для всех 301 человека на борту.