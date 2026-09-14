Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Казахстанцы получили возможность записаться на личный прием к депутатам Курултая

Решение об открытии новой площадки было принято на заседании бюро под руководством спикера Айбека Дадебая.
Варвара Тыщенко
Казахстанцы получили возможность записаться на личный прием к депутатам Курултая
Иллюстративное фото пресс-службы Акорды

Граждане Казахстана теперь могут напрямую обратиться к народным избранникам со своими инициативами и жалобами. Как сообщает пресс-служба Курултая, в структуре органа начала работу официальная общественная приемная.

Как организован прием граждан

Главный баннер

Решение об открытии новой площадки было принято на заседании бюро под руководством спикера Айбека Дадебая. По словам зампредседателя Динары Закиевой, приемная создана для того, чтобы обеспечить эффективную обратную связь с населением и оперативно рассматривать поступающие предложения.

- Записаться на прием к депутату Курултая можно через электронное обращение на сайте Курултая, письменное или устное обращение, а также непосредственно в общественной приемной, - пояснили в пресс-службе.

График и ответственные лица

Для удобства граждан расписание встреч уже составлено с учетом работы всех комитетов и фракций - оно опубликовано на официальном портале Курултая. За координацию работы новой приемной отвечают депутаты Константин Авершин, Айжан Аймаганова и Шолпан Каринова, которые будут курировать рассмотрение обращений.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article