Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова по согласованию с администрацией президента акимом Атырау назначен Шакир Кейкин. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности горный инженер. Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО «Теңізмұнайкомплект». В разные годы работал заместителем директора по коммерции ТОО «Рамако», директором ТОО «Казстройсервис ЛТД», возглавлял Косшагыльский сельский округ Жылыойского района, работал в должности заместителя акима Атырау, акима Макатского района. С марта этого года до последнего назначения возглавлял департамент торговли министерства торговли.
— Аким области отметил, что Шакир Кейкин имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и государственного управления. По итогам сессии Серик Шапкенов дал ряд конкретных поручений по развитию Атырау, — информировали в акимате.
Ранее пост акима Атырау занимал Мейрим Калауи.