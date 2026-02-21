В департамент полиции ЗКО обратился 61-летний житель города. Как выяснилось, 28 января 29-летний мужчина попросил у него телефон якобы для совершения звонка. Войдя в доверие, он воспользовался устройством и дистанционно оформил на имя потерпевшего кредит на 725 362 тенге.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В деле есть признание и показания свидетелей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Полиция призывает жителей быть осторожными. Излишняя доверчивость и отсутствие документов при финансовых сделках могут привести к серьёзным потерям.
Полицейские советуют:
· не передавать телефон незнакомым людям даже на короткое время;
· никому не сообщать коды из SMS и банковских приложений;
· устанавливать пароли и биометрическую защиту;
· при передаче денег в долг оформлять расписку или договор;
· не переводить деньги без документального подтверждения.
Если возникла подозрительная ситуация, нужно сразу обращаться в полицию. Бдительность и знание своих прав помогают защититься от мошенников.