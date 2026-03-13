В Петропавловске зарегистрирован посмертный донор.

Как сообщили в республиканском центре по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, 61-летний мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в городскую многопрофильную больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось — медики констатировали смерть мозга. Сын умершего дал согласие на донорство органов для трансплантации.

В сложных погодных условиях в Петропавловск на борту санитарной авиации прибыла трансплантационная бригада национального научного центра онкологии и трансплантологии. Врачи провели мультиорганную операцию.

Благодаря этому решению шанс на новую жизнь получили несколько пациентов.