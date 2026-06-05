После вмешательства областной прокуратуры строительство школы на 600 мест возобновили.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, ТОО "Школа-лицей "NURORDA" реализует инвестиционный проект по строительству школы на 600 мест в Атырау. Общий объем инвестиций составляет 4,5 миллиарда тенге.

Выяснилось, что акимат города Атырау необоснованно отказал инвестору в предоставлении земельного участка 1,5 гектар. При том, что ранее региональный координационный совет вынес положительное решение.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, участок передан инвестору, а реализация проекта возобновлена. За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.