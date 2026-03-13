В Актобе полицейские задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий из дома, где она работала няней.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, женщина устроилась в семью в январе этого года. По версии следствия, воспользовавшись доверием работодателей, она тайно похищала золотые украшения хозяйки дома.

Пропажу ценностей многодетная мать обнаружила в марте и обратилась в полицию. Как выяснилось, няню семья нашла по объявлению в социальных сетях и ранее с ней не была знакома.

Подозреваемая призналась, что, узнав, где хранятся украшения, постепенно выносила их из дома и сдавала в ломбард. Полученные деньги она потратила на личные нужды. Среди похищенного — золотые серьги, цепочка и кольца. Общая сумма ущерба составила около трёх миллионов тенге.

По факту кражи в крупном размере зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции призвали жителей быть внимательными при приёме на работу незнакомых людей, проверять кандидатов и заключать трудовые договоры.