В АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили о масштабном отключении горячего водоснабжения в микрорайоне Строитель.

Коммунальщики начинают подготовку к новому отопительному сезону. В связи с реконструкцией внутриквартальных теплосетей от тепловых пунктов №28 и №33 в Уральске временно отключат горячую воду.

Ограничения будут действовать с 8 июня по 31 августа 2026 года. Об этом сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго".

Список адресов, где отключат горячую воду:

микрорайон Строитель, № 2/2, 29, 30, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

ул. Циолковского, № 6, 6/1, 8, 10, 10/1, 12, 18, 18/1;

ул. Матросова, № 170.

Средняя общеобразовательная школа №5;

Средняя общеобразовательная школа №9.

В АО «Жайыктеплоэнерго» принесли извинения горожанам за временные неудобства и попросили отнестись к масштабным ремонтным работам с пониманием.