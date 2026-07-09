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Происшествия

Сын зарезал 82-летнего отца из-за потери права на наследство

Әсемай Талғатқызы
Сын зарезал 82-летнего отца из-за потери права на наследство
Фото: © РЕН ТВ

В Индии мужчина убил своего 82-летнего отца после проигрыша в суде по делу о праве собственности на дом, передает МойГород со ссылкой на NDTV.

Пожилой Джафар Патель на протяжении двух лет добивался через суд выселения сына Абдула Рехмана из семейного жилья из-за его агрессивного поведения. По данным источника, мужчина регулярно устраивал скандалы и нападал на родственников.

Суд принял сторону пенсионера и постановил вернуть ему право собственности на дом, обязав сына покинуть жильё. Однако после оглашения решения Абдул Рехман, разозлившись, напал на отца. Он остановил автомобиль, в котором тот находился, и смертельно ранил его ножом прямо на дороге на глазах у очевидцев.

Во время нападения пострадала и дочь Пателя, находившаяся рядом с ним. Подозреваемый задержан и арестован.

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