71 млн на травлю гнуса в Уральске: почему комары все ещё кусают?

В этом году борьба с комарами и мошками в Уральске и пригороде идет полным ходом. Делимся подробностями: сколько денег на это ушло, какие районы уже обработали и почему в графиках дезинсекции случались сбои.

Миллионы против крылатых: кто и за сколько травит гнус?

Как рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Канат Умралиев, в 2026 году на то, чтобы уральцы могли спокойно гулять по вечерам, из областного бюджета выделили 71,5 миллиона тенге. По итогам госзакупок за эти работы отвечает подрядная организация ТОО "Магтоксин". Борьба началась еще 16 апреля и проходит в несколько этапов, которые зависят от "настроения" природы и заключений энтомологов.

Удар по личинкам (с 16 апреля по 18 мая)

По словам спикера, главная задача этого этапа - уничтожить комаров еще до того, как они встанут на крыло. Спецбригады с моторными ранцевыми опрыскивателями обошли поймы рек, водоемы и низины, где скопилась талая и грунтовая вода. На этом этапе использовалась биологические препараты, которые безопасны для экологии, птиц и животных.

Где уже обработали личиночные биотопы (всего 1 800 гектаров):

Районы Попов Лог и Телецентр;

Центральный парк культуры и отдыха;

Территория спортбазы "Орал";

Озеро Подкирпичное и микрорайон Новокирпичный;

Территория бывшего прудового хозяйства;

Участок между поселками Рыбцех и Селекционный;

Район Зачаганск и водоем за Аграрным университетом;

Поймы в поселках Маштаково, Жамбыл, Өскен и Аниськино.

Охота на взрослых комаров (с 17 мая и по сей день)

Как только начался массовый вылет крылатых, обработка стала проводиться с помощью генераторов холодного тумана на базе автомобилей "Газель", а также мощных установок "Циклон-2М" и "ГАРД".

- В планах обработать 11 тысяч гектаров (парки, скверы, жилые массивы и пригороды). За май и июнь обработали 2 800 гектаров. Препараты используют сертифицированные, разрешенные в Казахстане и безопасные для людей, - пояснил Канат Умралиев.

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