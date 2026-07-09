Джеки Чан в Казахстане: в Алматы дан старт съемкам «Доспехов Бога 4»

Съемки на территории Казахстана продлятся с июля по октябрь 2026 года.

Всемирно известный актер Джеки Чан прибыл в Алматы для участия в съемках международного проекта Armour of God: Ultimatum ("Доспехи Бога 4: Ультиматум"). Ранее съемочная группа уже успела поработать в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации.

В южной столице состоялась официальная церемония запуска фильма. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители киноиндустрии двух стран.

Обращаясь к команде проекта, Аида Балаева подчеркнула важность сотрудничества.

- Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках, - сказала она.

Визит легендарного актера не ограничился официальной частью. Джеки Чан пообщался с молодыми казахстанскими кинематографистами - выпускниками академии искусств имени Т. Жургенова, а также с юными художниками Алматы. Актер призвал начинающих творцов постоянно развиваться и сохранять искреннюю любовь к своему делу. В знак уважения дети преподнесли гостю его портреты.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и китайской государственной компании China Film Group Corporation. Производственный процесс обеспечивают казахстанские и гонконгские специалисты.

Съемки на территории Казахстана продлятся с июля по октябрь 2026 года под руководством режиссера-постановщика Роберта Куна. Картина ориентирована на международный кинопрокат, а основными локациями выбраны Алматы, а также Алматинская и Мангистауская области.

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