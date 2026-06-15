Одной из основных локаций для картины утвердили урочище Бозжыра.

В Мангистауской области начались съёмки международного кинопроекта "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием Джеки Чана. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона.

Одной из основных локаций для картины утвердили урочище Бозжыра. Съемочная группа в составе 35 человек работала на этой территории в период с 7 по 12 июня. С иностранными специалистами встретился аким области.

- Проект является важным событием для отечественной киноиндустрии и откроет возможности для продвижения туризма на мировой арене. Показ природных и исторических достопримечательностей региона в международном фильме привлечёт внимание многомиллионной аудитории, - отметили в акимате.

Режиссером новой ленты стал казахстанец Роберт Кун. Производственный процесс планируют полностью завершить в текущем году. Выход картины "Доспехи Бога 4: Ультиматум" в международный прокат запланирован на февраль 2027 года.