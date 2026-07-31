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Происшествия

Молния ударила в самолет с более чем 100 пассажирами на борту

Әсемай Талғатқызы
Молния ударила в самолет с более чем 100 пассажирами на борту
Фото: depositphotos.com

Самолет авиакомпании Eurowings, выполнявший рейс из немецкого Штутгарта в Вену, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как в лайнер ударила молния, передает МойГород

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел 30 июля. Airbus A320 уже находился в воздухе, когда в него попал разряд молнии. На борту находились 106 пассажиров и членов экипажа.

Из соображений безопасности пилоты приняли решение развернуть самолет и вернуться в Штутгарт. Лайнер благополучно приземлился примерно через 40 минут после вылета.

В авиакомпании Eurowings подчеркнули, что ситуация не представляла угрозы для безопасности пассажиров и экипажа. После посадки самолет осмотрели технические специалисты.

Пассажиров пересадили на другие рейсы. В компании сообщили, что после завершения технической проверки самолет планируют вернуть к выполнению регулярных рейсов в течение этого же дня.

Фото: depositphotos.com
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