На площадку вертолетом доставили капсулу времени, которую лично подписал Джеки Чан в Гонконге.

В городе Каскелен Алматинской области началось строительство крупнейших в стране современных кинопавильонов. Как сообщает Instagram-аккаунт казахстанской медиакомпании, проект реализуется на частные инвестиции Sәlem Entertainment и Dala Edge Creative Tech Park. Площадь новых площадок составит 1000 и 2000 квадратных метров.

Торжественная церемония закладки фундамента прошла 4 апреля. На площадку вертолетом доставили капсулу времени, которую лично подписал Джеки Чан в Гонконге. Новые павильоны будут оснащены по международным стандартам.

— Первым проектом, который будет снят на территории будущих павильонов станет картина "Доспехи бога 4: Ультиматум", главную роль в которой исполнит звезда жанра экшн - актер, режиссер и продюсер Джеки Чан, — говорится в сообщении.

Появление такой базы закрепит за Казахстаном статус кинопроизводственного лидера в Центральной Азии.

Ранее появилась информация, что натурные съемки новой части франшизы пройдут в Мангистауской области.