Конституционный суд РК вынес нормативное постановление по вопросу сохранения базовой и возрастной пенсий для граждан Казахстана, выехавших на ПМЖ за границу.

Выезд граждан Казахстана на постоянное место жительства (ПМЖ) в другие государства не является основанием для прекращения или отказа в назначении им пенсионных выплат. Соответствующее нормативное постановление №79-НП принял Конституционный суд РК. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Поводом для разбирательства стал судебный спор, связанный с прекращением выплат базовой и солидарной пенсий гражданам Казахстана после их переезда за границу. Восточно-Казахстанский областной суд направил запрос в Конституционный суд для проверки соответствия норм Социального кодекса положениям Основного закона страны.

- Поводом для обращения послужило рассмотрение судебного спора, в рамках которого возник вопрос о соответствии Конституции положений законодательства, допускающих отказ в назначении либо прекращение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту в связи с постоянным проживанием гражданина Республики Казахстан за пределами страны, - пояснили в Генеральной прокуратуре.

Конституционный суд пришел к выводу, что данные ограничения ущемляют конституционные права граждан на социальное обеспечение по возрасту и создают неравенство в зависимости от места проживания. Суд напомнил, что при выезде на ПМЖ в другую страну казахстанцы сохраняют гражданство, а следовательно - все конституционные права и гарантии.

Согласно позиции органа конституционного контроля, право на пенсионные выплаты связано с достижением установленного возраста и наличием необходимого трудового стажа, а не с физическим местонахождением гражданина.

- Орган конституционного контроля подчеркнул, что пенсионное обеспечение связано прежде всего с достижением пенсионного возраста и наличием предусмотренных законом условий, а не с местом проживания. В результате Конституционный Суд пришел к выводу, что требование о постоянном проживании на территории Казахстана при реализации права на назначение и получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту не распространяется на граждан при соблюдении иных условий, предусмотренных законом, - подчеркнули в надзорном органе.

В ведомстве отдельно разъяснили, что норма о прекращении пенсионных выплат в связи с выездом за пределы Казахстана остается в силе в отношении иностранцев и лиц без гражданства, для которых постоянное проживание на территории республики является обязательным условием (если иное не предусмотрено международными договорами).