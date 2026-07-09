Цена «цифровой няни»: почему врачи требуют запретить гаджеты детям до двух лет

Ученые доказали, что использование смартфонов и планшетов в первые два года жизни тормозит развитие речи и повышает риск перевозбуждения.

Первые два года жизни - фундамент, на котором строится будущее здоровье ребенка. Однако современные родители все чаще доверяют воспитание малышей смартфонам и планшетам, даже не подозревая о долгосрочных последствиях. Как сообщает Euronews, новое масштабное исследование британских ученых доказывает: младенцам лучше полностью исключить контакт с экранами.

Почему это опасно для развития

Цифровые устройства крадут у ребенка самое ценное время. Пока малыш заворожен мерцанием дисплея, он недополучает важного общения с близкими и не учится взаимодействовать со сверстниками.

Эксперты отмечают, что экранный досуг не только тормозит развитие речи, но и вызывает сильное перевозбуждение нервной системы. В возрасте до двух лет мозг формируется стремительно, и любая "цифровая стимуляция" в этот период может аукнуться через годы.

Гаджет как ловушка для родителей

Исследователи из четырех британских университетов признают: проблема носит глобальный характер. Родители нередко вынуждены использовать гаджеты как "цифровую няню", чтобы хоть немного разгрузить свой график.

Однако это приводит к формированию у ребенка вредных привычек еще в младенчестве. Взрослые часто попадают в ловушку, полагая, что контент, маркированный как "детский", безопасен для любого возраста, но доказательства указывают на обратное.

Что делать родителям

Ученые призывают пересмотреть рекомендации и отказаться от идеи "совместного использования экранов" с младенцами. Сейчас ответственность за развитие детей де-факто лежит на плечах перегруженных родителей, которые не получают достаточной поддержки.

Специалисты настаивают: технологические компании обязаны нести ответственность за свой контент. А родителям стоит помнить, что даже самый качественный мультфильм не заменит живого взаимодействия, которое критически необходимо для роста и здоровья ребенка.