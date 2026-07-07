Škoda Qazaqstan выступила генеральным партнером концерта Ne Prosto Orchestra в Астане

28 июня в Астане, на сцене Qazaqconcert, состоялся концерт Ne Prosto Orchestra с программой «NE PROSTO RETRO 80s». Генеральным партнером музыкального вечера выступил автомобильный бренд Škoda, представленный в Казахстане компанией Allur - официальным дистрибьютором и производителем марки.

В этот вечер зрители услышали легендарные мировые и отечественные хиты 80-х в авторских симфонических аранжировках Ne Prosto Orchestra. На сцене прозвучали композиции Майкла Джексона, Стинга, Modern Talking, Scorpions и других исполнителей, чья музыка давно стала частью мировой культуры. Новое оркестровое прочтение знакомых произведений позволило взглянуть на них по-новому, сохранив при этом их узнаваемость и атмосферу.

Поддержка Ne Prosto Orchestra отражает ценности бренда Škoda, для которого уважение к традициям, высокое качество исполнения и стремление к постоянному развитию являются неотъемлемой частью философии. На родине бренда, в Чехии, Škoda Auto уже более 30 лет сотрудничает с Чешской филармонией – одним из ведущих симфонических оркестров Европы, а также регулярно поддерживает музыкальные и культурные проекты, рассматривая их как вклад в развитие общества и сохранение культурного наследия. Партнерство с Ne Prosto Orchestra стало продолжением этой традиции уже в Казахстане.

-Мы очень рады возможности сотрудничать с талантливой командой Ne Prosto Orchestra. По сути, их проект и бренд Škoda объединяет общая философия. Мы предлагаем нашим клиентам качественный, проверенный временем продукт, который постоянно развивается, сохраняя свои ключевые ценности и адаптируясь к современным требованиям. Также и Ne Prosto Orchestra переосмысливает музыкальную классику и популярные произведения прошлых лет, создавая новое звучание, которое находит отклик у современной аудитории.Недаром один из мыслителей прошлого говорил: "Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее". Желаем ребятам дальнейших творческих успехов и «мажорного» звучания на всем их профессиональном пути, – отметил руководитель дистрибуции Škoda в Казахстане Андрей Тананыкин.

Сегодня Allur является официальным дистрибьютором и производителем автомобилей Škoda в Казахстане. Производство автомобилей организовано на мощностях в городе Костанай, благодаря чему Škoda остается единственным европейским автомобильным брендом, серийное производство которого осуществляется в Казахстане. Развивая бренд на отечественном рынке, компания не только предлагает автомобили европейского качества, произведенные в стране, но и поддерживает проекты, которые способствуют развитию культуры и общественной жизни.