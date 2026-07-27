От Актау до Жанаозена: как прошел день региональной кампании партии «Әділет»

Кандидаты в депутаты Курултая 27 июля прибыли в Мангистау, чтобы встретиться с трудовыми коллективами крупнейших предприятий региона.

Рабочая программа началась в Актау со встречи членов Республиканского предвыборного штаба с представителями сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также бизнеса, неправительственных организаций, молодежи и регионального актива.

Представители партии презентовали предвыборную программу «Әділетті болашақ үшін», которая включает семь стратегических целей, рассчитанных на ближайшие пять лет и направленных на повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны.

Рауан Кенжеханулы рассказал о мерах по улучшению жилищных условий населения и развитию сельских территорий, Унзила Шапак представила инициативы по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, а Аят Сугирбай остановился на вопросах укрепления института семьи и защиты прав детей.

Во время открытого диалога жители области подняли вопросы занятости, состояния коммунальной инфраструктуры, экологии, доступности медицинской помощи, качества интернета и модернизации инженерных сетей.

«Стратегический курс Главы государства направлен на построение современного, справедливого и сильного Казахстана. Для реализации этих задач партия "Әділет" разработала комплексный план по ключевым направлениям. Особое место в нем занимает развитие Мангистауской области. Сегодня важно не только последовательно решать накопившиеся проблемы региона, но и создавать новые точки роста. Мы хорошо знаем проблемы Мангистау и готовы добиваться их системного решения», — заявил председатель партии Айбек Дадебай.

Затем представители республиканского штаба посетили крупнейшие предприятия региона.

В АО «КазАзот» они обсудили с коллективом вопросы охраны труда, модернизации производственной инфраструктуры и реализацию национального проекта по обновлению энергетического и коммунального комплекса.

Следующей площадкой стал Актауский международный морской торговый порт. Вместе с представителями рыбной отрасли и организаций морского сервиса участники встречи обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поддержку отечественных перевозчиков, модернизацию портовой инфраструктуры, кадровое обеспечение отрасли и экспортный потенциал Казахстана.

«Актауский порт — это сердце Транскаспийского международного транспортного маршрута. В нынешней геополитической ситуации его значение многократно возросло. Поэтому партия "Әділет" предлагает комплекс мер по развитию Каспийского транспортного узла. Это позволит укрепить позиции Казахстана как ключевого логистического хаба Евразии», — отметили представители партии.

После Актау штаб продолжил работу в Жанаозене — втором по величине городе Мангистауской области. Здесь представители партии встретились с работниками нефтегазовой отрасли и работающей молодежью. Основными темами стали развитие промышленности, занятость, подготовка кадров и реализация предвыборной программы «Әділетті болашақ үшін».

Кандидат в депутаты Курултая Нурбек Матжани представил коллективу НГДУ №2 АО «Озенмунайгаз» инициативы партии по развитию несырьевого сектора экономики. По его словам, «Әділет» намерена последовательно поддерживать развитие несырьевого экспорта.

«Мы намерены помогать отечественным компаниям выходить на зарубежные рынки, находить новых партнеров и продвигать казахстанскую продукцию. Для этого будут задействованы финансовые инструменты, современная инфраструктура и механизмы экономической дипломатии», — отметил Нурбек Матжани.

Айбек Дадебай подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли должно строиться не только на добыче нефти, но и на глубокой переработке сырья, внедрении современных технологий и создании новых производств.

«Если раньше главной задачей считалась добыча нефти, то сегодня на первый план выходят ее глубокая переработка, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и внедрение передовых технологий», — сказал он.

После встречи с нефтяниками члены республиканского штаба продолжили работу во Дворце школьников Bolashaq Sarayi. Здесь представители партии встретились с работающей молодежью Жанаозена.

Одной из ключевых тем стала подготовка кадров для цифровой экономики. Партия предлагает включить основы искусственного интеллекта в школьную программу, а благодаря проекту AI-Sana дать каждому выпускнику возможность освоить современные технологии.

«Мы предлагаем выстроить тесное взаимодействие с предприятиями и определить опорные производства, где студенты смогут проходить практику с последующим трудоустройством. Не менее важно формировать культуру уважения к человеку труда и достойной оценки честной работы совместно с работодателями», — подчеркнула кандидат в депутаты Курултая Лаура Карабасова.

Подводя итоги поездки, представители партии отметили, что все предложения и обращения жителей Мангистауской области будут систематизированы и переданы в Республиканский предвыборный штаб.

Ранее члены Республиканского предвыборного штаба посетили Туркестанскую область, где встретились с педагогами, врачами, предпринимателями, ремесленниками, спортсменами, представителями интеллигенции и аграриями. На каждой площадке жители делились своими предложениями по развитию региона.

Официальный старт избирательной кампании партии «Әділет» по выборам депутатов Курултая состоялся 23 июля в Астане. По всей стране уже работают 20 региональных и 226 территориальных штабов, а также около 30 тысяч доверенных лиц.

Изготовлено: Пресс-служба партии «Әділет».

Оплачено из средств избирательного фонда ОО «Партия «Әділет»».

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