Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Оралда 3000 астам абонент жарықсыз отыр

Аптап ыстықта оралдықтар жарықсыз қалды
Ажар Хамитова
Оралда 3000 астам абонент жарықсыз отыр
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Оралда әлі үш мыңнан астам абонент жарықсыз отыр. Электр энергиясы шаһардың орталығында, № 1 емхана мен Юбиляр ауданында жоқ. Тайманов, Карев пен Дәулеткерей көшесінің тұрғындары жарықтың кешкі сағат 18.30-да ажыратылғанын хабарлады. Осы уақытқа дейін жарық қосылмапты. Тұрғындар тиісті мекемеге хабарласса, әлі авариялық жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтқан. Бірақ электр энергиясының нақты қай уақытта іске қосылатыны туралы жақ ашпапты.

—РП-4, №15 ұяшығында электр энергиясының авариялық түрде сөнгенін хабарлаймыз. Жарық сөнуінің негізгі себебі: РП-15 электр желілеріндегі авариялық жағдай.Қосымша техникалық қиындықтар туындамаған жағдайда, электрмен жабдықтауды шамамен 2,5–3 сағат ішінде қалпына келтіру жоспарлануда. Апаттық-жөндеу бригадасы оқиға орнына аттанды. Авариялық сөну салдарынан 3070 абонент электр қуатынсыз қалды. Оның ішінде: №1 емхана ауданы және «Юбиляр» дүкені, – деп хабарлады Орал қаласының әкімдігі.

Главный баннер

Шаһар әкімдігі бұған дейін жарықсыз отырған Қонаев шағын ауданы мен өзге аудандарда да электр қуатының іске қосылғанын хабарлады.

Естеріңізге сала кетейік, Оралда аптап ыстықта 1600-ден астам абонент жарықсыз қалған еді. Тұрғындар шілденің шіліңгір ыстығында жарықсыз, сусыз отырмыз деп шағымданды. Олар тоңазтқыштағы азық-түлікті де бұзылып кеткенін тілге тиек етті. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article