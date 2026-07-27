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Происшествия Социум

Аномальная жара оставила без электричества более 1600 абонентов в Уральске

Без света остались жители микрорайонов Кунаева, № 6, № 7, № 9, а также потребители на территории промышленной базы Желаево.
Жулдызхан Хасангалиева
Аномальная жара оставила без электричества более 1600 абонентов в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Из-за аномальной жары и резко возросшей нагрузки на электросети в Уральске произошли временные аварийные отключения электроэнергии, передает служба 109. Без света остались жители микрорайонов Кунаева, № 6, № 7, № 9, а также потребители на территории промышленной базы Желаево. Всего отключение затронуло 1611 абонентов.

На местах работают аварийные бригады. Специалисты проводят необходимые переключения и переводят потребителей на резервные линии, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. По информации службы iKOMEK 109, полностью вернуть электричество планируется в течение ближайших 1–2 часов. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Напомним, что аномальная жара в регионе держится уже несколько дней. Температура воздуха поднимается до 40 градусов. 

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