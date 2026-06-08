В министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнили, как действовать, если человек тонет.
Прежде всего громко зовите на помощь и сразу вызывайте спасателей.
Постарайтесь бросить тонущему любой предмет, который держится на воде: спасательный круг, надувной матрас, верёвку или доску.
Если вы хорошо плаваете и уверены в своих силах, подплывайте к человеку только со спины. Удерживайте его так, чтобы лицо оставалось над водой, и вместе направляйтесь к берегу.
После того как пострадавший окажется на суше, окажите ему первую помощь.
Спасатели напоминают: если вы не уверены, что сможете помочь безопасно, не рискуйте своей жизнью. В такой ситуации лучше сразу обратиться за помощью к специалистам.