Если вы не уверены, что сможете помочь безопасно, спасатели просят не рисковать.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнили, как действовать, если человек тонет.

Прежде всего громко зовите на помощь и сразу вызывайте спасателей.

Постарайтесь бросить тонущему любой предмет, который держится на воде: спасательный круг, надувной матрас, верёвку или доску.

Если вы хорошо плаваете и уверены в своих силах, подплывайте к человеку только со спины. Удерживайте его так, чтобы лицо оставалось над водой, и вместе направляйтесь к берегу.

После того как пострадавший окажется на суше, окажите ему первую помощь.

Спасатели напоминают: если вы не уверены, что сможете помочь безопасно, не рискуйте своей жизнью. В такой ситуации лучше сразу обратиться за помощью к специалистам.