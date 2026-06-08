Количество казахстанцев, работающих более 41 часа в неделю, за год подскочило почти на 14%. В лидерах по переработкам - мужчины, самозанятые и сотрудники автосервисов, торговли и шахт.

В Казахстане продолжает расти число людей, для которых стандартная 40-часовая рабочая неделя осталась лишь на бумаге. По итогам первого квартала 2026 года, уже 1,4 миллиона казахстанцев регулярно работают сверх нормы. Это на 170 тысяч человек (или на 13,8%) больше, чем в начале прошлого года, подсчитали аналитики сайта FinProm.

Теперь сверхурочно трудится каждый седьмой работающий казахстанец. Мужчины по-прежнему лидируют по задержкам на работе, но женщины стремительно их догоняют.

Мужчины: сверх нормы работают 897,7 тысячи человек (рост за год на 11,9%). Перерабатывает примерно каждый пятый мужчина в стране (18,5%).

Женщины: более 41 часа в неделю работают 507,6 тысячи человек. При этом женская сверхурочная занятость за год выросла сразу на 17,5%. С переработками сталкивается каждая девятая казахстанка.

Чаще всего допоздна на работе задерживаются люди в самом активном и трудоспособном возрасте - от 35 до 54 лет (на них приходится более половины всех переработок).

35-44 года: 434,4 тысячи человек;

45-54 года: 315,7 тысячи человек.

В категории от 16 до 24 лет сверхурочно трудятся всего 125,4 тысячи человек.

Интересная деталь: больше всего перерабатывают не те, кого заставляют начальники, а те, кто работает на себя. Среди самозанятых казахстанцев сверх нормы вкалывает каждый пятый. У наемных рабочих этот показатель почти в два раза ниже. При этом среди наемного персонала жестче всего приходится тем, кого нанимают на определенный объем задач - в этой категории задерживается треть работников.

Если считать по "головам", то больше всего уставших сотрудников сосредоточено в торговле и ремонте авто/мотоциклов - здесь перерабатывают 373,8 тысячи человек. Также в топ-5 вошли промышленность, транспорт, строительство и сельское хозяйство.

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