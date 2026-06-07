В стране составили рейтинг самых востребованных профессий на 2026 год. В лидерах — рабочие специальности и социальная сфера.

Как сообщили в центре развития трудовых ресурсов, спрос на рабочую силу в Казахстане продолжает расти. По итогам прошлого года на электронной бирже труда разместили 1,09 млн вакансий. В этом году, по базовому прогнозу аналитиков, работодателям потребуется еще больше сотрудников - около 1,2 млн человек.

В 2026 году структура спроса на рынке труда останется неоднородной. С одной стороны, экономике остро не хватает сотрудников для базовых коммунальных и производственных процессов. С другой - из-за демографического роста сохраняется дефицит кадров в медицине и образовании.

Самыми востребованными сферами стали образование, здравоохранение, обрабатывающая промышленность, госуправление, соцобеспечение, а также сельское хозяйство и торговля.

ТОП-10 востребованных профессий в 2026 году выглядит так:

Разнорабочие - 80,9 тысяч вакансий;

Другие неквалифицированные рабочие - 63,9 тысяч;

Дворники и уборщики улиц - 50,8 тысяч;

Учителя общественных наук в средних школах - 33,5 тысяч;

Медсестры и медбратья по уходу - 26,3 тысяч;

Рабочие в обрабатывающую промышленность - 22 тысяч;

Сиделки и работники по уходу за больными - 20,2 тысяч;

Офисные уборщики - 20 тысяч;

Воспитатели в детских садах - 19,7 тысяч;

Уборщики помещений - 19 тысяч.

Традиционно в лидерах по поиску кадров оказались мегаполисы и крупные промышленные регионы. Больше всего сотрудников требуется в Астане и Алматы . Следом идут Туркестанская, Павлодарская и Карагандинская области.

Что касается Западного Казахстана, то наши соседи по региону - Мангистауская область - вошли в число аутсайдеров по количеству заявок на бирже труда. Меньше специалистов ищут только в Улытауской области. На эти регионы приходится всего около 2% от общего спроса по стране.