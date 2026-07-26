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Социум Экономика

Қазақстанда коллекциялық монеталар сатылымға шықты

Ұлттық банк кезекті коллекциялық монеталарды сатылымға шығарды.
Ажар Хамитова
Қазақстанда коллекциялық монеталар сатылымға шықты
ҚР Ұлттық банктың фотосы

Еліміздің Реттеуші банкі жаңа коллекциялықтарды монеталарды сатылымға шығарды. Монетаның бірі- «ТДМ 35 жыл». Жаңа монета «Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар» сериясымен жарық көреді. Ол күмістен 925 сынамасымен жасалған. Жаңа монетаның салмағы -31,1 грамм, диамерті- 38,61 мм, дайындау сапасы- proof, номиналы — 1000 теңге, таралымы — 1000 дананы құрайды.

Коллекциялық монеталарды Ұлттық банктың https://kazcoins.nationalbank.kz интернет дүкенінен сатып алуға болады. Ол ресми дүкенде 49 000 теңгеден саудаланып жатыр.

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«Қазақстанның інжу-маржандары» сериясымен «BURABAY» коллекциялық монеталары сатылымға шықты. Ділдә түрлі-түсті баспа және интерференциялық құбылмалы қабат қолдану технологиясымен күмістен жасалған. Оның таралымы 2000 дананы құрайды. Жаңа монетаның номиналы-1000 теңге. Оның салмағы-31,1 грамм, өлшемі – 45х30 мм, дайындау сапасы — proof. Жаңа монетаны ресми сайтта 51 мың теңгеден саудалануда. 

Фотогалерея
1 фото
Ұлттық банктың фотосы
Фотогалерея
1 фото
Ұлттық банктың фотосы

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