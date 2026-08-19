Возврат активов: по поручению Президента более 610 млрд теңге направлены на 500 инфраструктурных проектов в регионах

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство совместно с Генеральной прокуратурой возвращает в страну незаконно выведенные активы и направляет полученные средства на решение наиболее востребованных социальных и инфраструктурных задач. За их счет строятся и модернизируются системы водоснабжения, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные объекты и транспортная инфраструктура.

На сегодняшний день в Казахстан возвращены активы на сумму свыше 1,1 трлн теңге, преимущественно в денежной форме. Эти средства направляются на конкретные проекты в регионах, где требуется развитие инженерной инфраструктуры и социальных объектов.

Возвращенные средства через Специальный государственный фонд направляются на решение социальных задач. На сегодняшний день одобрено финансирование свыше 500 проектов во всех регионах страны на общую сумму 617,7 млрд теңге.

О том, как возвращенные активы влияют на повышение качества жизни казахстанцев на конкретных примерах, — в специальном обзоре Primeminister.kz.

Системы водоснабжения: доступ к питьевой воде в селах и городах

В рамках поручения Главы государства по обеспечению населения 100%-ным доступом к питьевой водой из Специального государственного фонда выделено 226,5 млрд теңге на реализацию 267 проектов по всей стране.

В Акмолинской области только в 2025 году на развитие системы водообеспечения направлено более 23 млрд теңге. Реализация 32 проектов позволила обеспечить централизованной питьевой водой жителей десятков сел.

«В прошлом году в нашем селе проложили трубопровод, провели воду в дома. Все работы выполнены и жители обеспечены стабильным водоснабжением. Большое спасибо нашему Президенту за поддержку и внимание к нашему селу», — рассказала жительница села Садовое Акмолинской области Сұлушаш Байгулина.

В Северо-Казахстанской области завершено 28 проектов на сумму 14,9 млрд теңге, в результате стабильный доступ к питьевой воде получили жители более 30 сел Айыртауского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов и района Шал ақына.

В области Абай реализовано 15 проектов, охвативших порядка 20 тыс. жителей аулов.

В городе Алматы за счет средств фонда построены распределительные сети водопровода и канализации в микрорайонах Қайрат, Ақжар, Ақбұлақ, Боралдай и Қарағайлы.

Модернизация здравоохранения

В сфере здравоохранения за счет возвращенных активов во всех регионах страны появились современные объекты здравоохранения, в том числе и сельской местности. Правительством был одобрен 191 проект на общую сумму 176,8 млрд теңге. Строительство охватывает как первичное сельское звено, так и крупные высокотехнологичные медицинские комплексы.

На сегодня завершено строительство многопрофильной больницы на 200 мест в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, станции скорой медицинской помощи в городе Актау, а также 145 объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В Карагандинской области завершено строительство и реконструкция 51 объекта первичной медико-санитарной помощи на сумму 6,9 млрд теңге. В Костанайской области введены врачебная амбулатория в селе Перелески и поликлиника в Жітіқара, продолжается реконструкция региональной больницы в Аркалыке. В Восточно-Казахстанской области строится Центр гематологии.

Один из примеров развития сельской медицины – Осакаровский район Карагандинской области, где за счет средств Специального госфонда введены в эксплуатацию четыре медицинских пункта и врачебная амбулатория.

«Благодаря новым объектам первичной медицинской помощью охвачено более 3,5 тыс. человек сельского населения. Во врачебной амбулатории помимо осмотра оказываются лабораторные услуги, физиопроцедуры, планируется открытие дневных стационаров, что дает возможность своевременно выявлять заболевания и оказывать экстренную неотложную помощь», — пояснила директор районной больницы Осакаровского района Карагандинской области Ольга Травнева.

В городе Балхаше более 1 млрд теңге направлено на развитие медицинской инфраструктуры. Построен хирургическо-ангиографический корпус к Многопрофильной районной больнице, открыт детский реабилитационный центр. Новые возможности позволили внедрить принцип «золотого часа» при оказании помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями.

«За счет средств возвращенных активов возведен корпус районной многопрофильной больницы. Благодаря этому мы смогли добиться соблюдения принципа “золотого часа”. Раньше пациентов с острым инфарктом приходилось везти за 400 км в Караганду, независимо от погодных условий. Не все выдерживали такую дорогу. Сегодня пациент на “скорой помощи” сразу поступает в специализированный блок, и уже в течение получаса-часа мы можем провести необходимое вмешательство. С момента открытия проведено 138 манипуляций – коронароангиографии, церебральные ангиографии, 12 пациентам проведено стентирование» — рассказал директор многопрофильной больницы г. Балхаш Серикбол Тусупбеков.

Современная медицинская инфраструктура в регионах создает новые возможности не только для пациентов, но и для молодых специалистов. Оснащение больниц современным оборудованием и расширение спектра проводимых операций позволяют врачам получать необходимую практику и профессионально развиваться на местах. Только в прошлом году из 10,5 тыс. выпускников медицинских вузов 3,5 тыс. трудоустроились в сельской местности. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Для молодых специалистов сегодня создаются хорошие условия для работы в районах – предоставляются подъемные, жилье и гарантированное трудоустройство. После обучения за границей я решил вернуться и применять полученные знания здесь. В региональной больнице у молодого хирурга есть возможность работать на современном оборудовании, проводить сложные вмешательства, набираться опыта и при этом помогать людям там, где такая помощь особенно востребована», — отметил врач-рентгенэндоваскулярный хирург Олжас Серик.

Транспортная связанность и региональная авиация

Еще одно направление использования возвращенных средств - развитие транспортной инфраструктуры. На реализацию восьми проектов из Специального государственного фонда выделено 43 млрд теңге.

Один из реализованных проектов – реконструкция аэропорта Балхаша, на которую выделено 946 млн теңге. При обновлении здания сохранен его исторический архитектурный облик 1967 года, при этом аэровокзальный комплекс полностью модернизирован. Расширен терминал, установлены современные досмотровые комплексы и багажная лента, оборудованы комнаты матери и ребенка, создана безбарьерная среда для маломобильных пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличена с 60 до 80 пассажиров в час.

С 1 июня 2026 года из Балхаша выполняются регулярные рейсы в Астану и Алматы пять раз в неделю.

На возвращенные активы завершаются строительно-монтажные работы в аэропорту города Аркалыка. Построен двухэтажный аэровокзальный комплекс, отремонтирована взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,5 км, закуплена необходимая техника. Аэропорт проходит сертификационное обследование, сертификат по авиационной безопасности уже получен. После завершения всех процедур планируется открытие регулярных рейсов из Аркалыка в Костанай, Астану и Алматы.

«В настоящее время Комитет гражданской авиации проводит конкурсные процедуры по определению авиакомпаний, которые будут выполнять рейсы по данным направлениям. Стоимость билетов уже утверждена: перелет в Астану и Костанай составит 10 тыс. тенге, в Алматы – 25 тыс. тенге. Формируется кадровый состав: из 136 штатных единиц уже набрано 119 специалистов. При этом 95% сотрудников – местные жители. Открытие авиасообщения имеет важное значение для региона. Например, если путь на автомобиле до Костаная сейчас занимает около пяти часов, то на самолете жители смогут добраться всего за 40 минут. Выражаем искреннюю благодарность Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за реализацию столь важного проекта», — отметил руководитель аэропорта г. Аркалыка Жаслан Искаков.

На спортивные проекты выделено 67,5 млрд теңге из средств возвращенных активов

На развитие спортивной инфраструктуры из Специального государственного фонда одобрено финансирование шести проектов.

Одним из уже завершенных объектов стал многофункциональный спортивный комплекс в городе Кокшетау. Объект построен за счет средств возвращенных активов и предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований регионального и республиканского уровней. В комплексе оборудованы универсальные залы для единоборств и игровых видов спорта, установлены современные тренажеры, предусмотрена необходимая инфраструктура для спортсменов и жителей города.

Помимо этого, в селе Зеренда Акмолинской области в введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, в Астане после реконструкции открыт стадион имени К. Мунайтпасова, продолжается модернизация столичного Дворца спорта «Казахстан».

Образование, энергетика и промышленная инфраструктура

Возвращенные активы направляются и на развитие образовательной инфраструктуры. В этой сфере одобрено 17 проектов на общую сумму 64,4 млрд теңге.

В Северо-Казахстанской области открыты новая школа в Петропавловске и детский сад на 280 мест. В Шымкенте ввели в эксплуатацию общежитие на 300 мест для специальной школы-интерната. Новые учебные заведения появились в областях Абай и Ұлытау, а также в Жамбылской и Костанайской областях.

Отдельный проект реализован для Аркалыкского педагогического института им. Ы. Алтынсарина – за счет средств Специального государственного фонда реконструировано здание общей площадью 6600 м2, где разместятся студенты факультета естествознания и информатизации, а также слушатели педагогических и новых образовательных направлений. Дополнительный корпус расширит возможности вуза по подготовке специалистов.

«Для нас это не просто новый корпус, а дополнительные возможности для качественного образования и дальнейшего развития вуза. Уже с этого года планируем открыть новые магистерские программы по информационным технологиям, журналистике и сельскому хозяйству. В здании также будут работать AI-лаборатория и профильные центры. Здесь получат развитие совместные проекты с управлениями образования, клиническая школа, направления инклюзивного образования и педагогических исследований, а также международные программы. Все это позволит расширить образовательные и научные возможности университета», — отметила проректор Аркалыкского педагогического института им. Ы. Алтынсарина Жайнагуль Дуйсебаева.

В рамках развития специальных экономических зон возвращенные средства направляются на обеспечение необходимой энергетической и инженерной инфраструктурой площадок для запуска новых производств. В Северо-Казахстанской области строятся подъездные автодороги, сети теплоснабжения и телефонизации, а также магистральная ливневая канализация для обеспечения инженерной инфраструктурой новых заводов.

В Жамбылской, Карагандинской областях и области Абай реализуются проекты по строительству и модернизации котельных, газопроводов и линий электропередачи, направленные на повышение надежности энергоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов.

Совместная работа Правительства и Генеральной прокуратуры по возврату активов обеспечивает финансирование конкретных социальных и инфраструктурных задач. На сегодняшний день в страну возвращено свыше 1,1 трлн теңге, которые используются для строительства и модернизации медицинских и образовательных объектов, систем водоснабжения, аэропортов, инженерных сетей и спортивных комплексов.

Такой подход позволяет направлять возвращенные активы прежде всего на проекты, имеющие непосредственное значение для качества жизни населения и развития регионов.

источник: https://primeminister.kz/