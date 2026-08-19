Казахстанцы стали чаще пользоваться автобусами и такси

Общий пассажиропоток за последние четыре года вырос на 41%, однако в 2026 году динамика впервые замедлилась.

За первые семь месяцев 2026 года казахстанцы совершили 1,1 миллиарда поездок, а доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта от перевозки пассажиров достигли 303,1 млрд тг, сообщают аналитики Finprom.kz.

Главный тренд года - резкий контраст между поездками на такси и автобусах. В июле 2026 года ценники на такси подскочили на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то что пассажиропоток в этом сегменте незначительно вырос (до 88,8 миллиона человек), реальные доходы перевозчиков сократились на 3,2%. Высокая инфляция и подорожание обслуживания машин съедают всю маржу агрегаторов и водителей.

Автобусные парки, напротив, переживают финансовый подъём. Проезд в городских автобусах подорожал скромнее - всего на 3,3%. Низкая цена привлекла основной поток пассажиров: автобусы перевезли 971,7 миллиона человек, а реальные доходы автопарков подскочили сразу на 11,6%, превысив 192 миллиарда тенге.

Основная нагрузка на транспортную систему традиционно приходится на крупнейшие города. Жители Алматы и Астаны совершили свыше 450 миллионов поездок - это более 41% от всех передвижений по стране.

Алматы остаётся безусловным лидером: на городские маршруты пришлась почти пятая часть всех доходов страны от пассажирских перевозок (59,7 млрд тенге). Вместе со столицей (48 млрд тенге) они генерируют больше трети всей выручки отрасли.

Роль общественного транспорта в регионах сильно различается. В Мангистауской и Улытауской областях пассажирские перевозки дают около 60% доходов местных автопредприятий. В Костанайской и Актюбинской областях этот показатель не превышает и 10% - там компании зарабатывают преимущественно на грузоперевозках.

Общий пассажиропоток за последние четыре года вырос на 41%, однако в 2026 году динамика впервые замедлилась. Если раньше объем перевозок увеличивался на 9–11% в год, то сейчас прирост составляет менее 5%. Рынок достиг насыщения, и на первый план выходит качество инфраструктуры.

Чтобы разгрузить улицы, мегаполисы обновляют подвижной состав. В Алматы на 206 маршрутах работают 3,1 тысячи машин, среди которых более половины используют газ и электричество. В Астане главную ставку делают на запуск линии LRT протяженностью 22,4 километра - рельсовый комплекс с 18 станциями и 19 составами должен забрать на себя ключевой трафик между правобережьем и новыми районами столицы.

