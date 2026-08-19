Дочь погибшего в ДТП мужчины ищет свидетелей в Уральске

В районе Ремзавода насмерть сбили 61-летнего Альмурата Бисембаева. Родные погибшего утверждают, что в момент аварии уличные камеры видеонаблюдения почему-то не работали, а предполагаемый виновник трагедии до сих пор находится на свободе.

Трагедия на Гагарина

Смертельное ДТП произошло в ночь с 11 на 12 августа около 23:00. В районе Ремзавода, на улице Гагарина возле дома №115, под колеса автомобиля попал 61-летний житель Уральска Альмурат Бисембаев. В тот вечер мужчина возвращался домой от друга на велосипеде.

- О произошедшем нам сообщил дознаватель только утром. Мы сразу же поехали на место ДТП. За рулем машины находился мужчина 1987 года рождения. По имеющимся данным, он был трезв, но ехал на высокой скорости. Сам водитель в аварии абсолютно не пострадал, - рассказывает дочь погибшего Изольда Куприянова.

Альмурата Асановича экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось - спустя пять минут после госпитализации мужчина скончался от полученных травм.

"Ни одна камера не работала"

Больше всего родственников Бисембаева пугает риск того, что дело может "замяться". Когда семья попыталась выяснить обстоятельства наезда, они столкнулись с неожиданным препятствием: видеозаписей момента ДТП не оказалось.

- На месте аварии висит достаточно уличных камер, но, как нам заявили, именно в этот день и в этот час ни одна из них не работала! В полиции толком ничего не говорят, по какой именно статье ведут расследование - тоже конкретики нет. При этом в тот вечер вокруг было очень много людей, все всё видели. Поэтому мы вынуждены самостоятельно искать очевидцев и просить водителей поделиться записями с авторегистраторов, - говорит Изольда.

Незваные гости в доме горевания

Отдельный шок семья Бисембаева пережила на следующий день после трагедии, 12 августа. Пока Изольда находилась в морге, оформляя документы, в дом к скорбящей семье без приглашения пришли посторонние люди.

- Днем к нам домой пришли сам водитель, его мать и какой-то друг нашего отца. Дома были только мама и тетя. Они понятия не имели, кто эти люди. Тетя на эмоциях, думая, что это пришли выразить соболезнования друзья или знакомые, быстро начала накрывать на стол. А эти гости прошли в общий зал, удобно расположились и просто молча сидели. Когда тетя прямым текстом спросила, кем они приходятся отцу, водитель абсолютно спокойно заявил: "Я вчера сбил вашего отца", - вспоминает Изольда.

По словам девушки, адрес семьи сотрудниками полиции или дознавателями официально не передавался - водитель разыскал их дом самостоятельно.

- Тетя, естественно, тут же выставила их за дверь. Мы до сих пор в глубоком шоке от такой дерзости: как у них вообще хватило смелости прийти, пройти в дом и так себя вести?!

Просят справедливого наказания

Сейчас семья Альмурата Бисембаева пытается оправиться от невосполнимой утраты и добивается полного и объективного расследования.

- Моя семья понесла невосполнимую утрату. Мы просим правоохранительные органы и суд учесть всю тяжесть наступивших последствий и привлечь виновное лицо к ответственности в полном объеме, предусмотренном законом. Водитель сейчас на свободе, спокойно проживает свою жизнь, пока мы буквально тонем в горе, - резюмирует Изольда Куприянова.

Родственники погибшего обращаются ко всем уральцам: если вы стали очевидцем ДТП, произошедшего в ночь с 11 на 12 августа в районе Ремзавода (улица Гагарина, район дома №115), либо проезжали мимо с включенным видеорегистратором, просим сообщить имеющуюся информацию в редакцию или передать ее родным погибшего.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в тот день велосипедиста сбила Lada. По предварительным данным, водитель, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в полиции.

Иную информацию в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали. Все, кто располагает какой-либо информацией, могут сообщить по номеру 87051468597 Изольда Куприянова.