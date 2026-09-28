Трагедия на Каспии: в Минобороны рассказали о 18-м и 19-м матросах

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о двух матросах срочной службы - Ахметове и Мағауия.

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о двух матросах срочной службы - Ахметове и Мағауия. Сообщалось, что военнослужащие якобы также могли пострадать или пропасть в ходе недавних учений Военно-морских сил РК в Мангистауской области.

Напомним, 24 сентября во время плановых учений ВМС из-за внезапного шторма в акваторию Каспийского моря унесло группу военнослужащих. Трагедия унесла жизни 14 человек, еще троих матросов удалось спасти. Произошедшее вызвало широкий резонанс, на фоне которого в сети стали появляться фейковые сообщения и непроверенные списки пострадавших.

В Министерстве обороны РК выступили с официальным опровержением информации в отношении Ахметова и Мағауия, заявив, что с военнослужащими всё в порядке.

- В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о матросах срочной службы Ахметове А.А. и Мағауия Ә.А. сообщаем следующее. В ходе проводимых учений Военно-морских сил часть личного состава находилась на берегу и выполняла предусмотренные учебные задачи. Матросы срочной службы Ахметов А.А. и Мағауия Ә.А. относились к группе военнослужащих, выполнявших учебные задачи на берегу. В настоящее время указанные военнослужащие находятся в расположении воинской части и проходят службу в соответствии с распорядком дня, - прокомментировали в ведомстве.

В оборонном ведомстве призвали граждан и СМИ не распространять недостоверные сведения и ориентироваться исключительно на официальные сообщения Министерства обороны.